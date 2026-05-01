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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估上修至3.91元，預估目標價為76.88元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.85元上修至3.91元，其中最高估值6.68元，最低估值2.58元，預估目標價為76.88元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.68(6.68)7.099.01
最低值2.58(2.58)3.524.05
平均值4.03(3.99)5.046.04
中位數3.91(3.85)4.945.9

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值531.77億576.50億604.50億
最低值452.42億463.04億485.03億
平均值487.32億506.33億516.43億
中位數488.25億506.13億507.37億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS19.078.024.282.651.53
營業收入666.57億655.91億589.71億533.03億486.17億

詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPKX

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