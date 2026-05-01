鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估上修至3.91元，預估目標價為76.88元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.85元上修至3.91元，其中最高估值6.68元，最低估值2.58元，預估目標價為76.88元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.68(6.68)
|7.09
|9.01
|最低值
|2.58(2.58)
|3.52
|4.05
|平均值
|4.03(3.99)
|5.04
|6.04
|中位數
|3.91(3.85)
|4.94
|5.9
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|531.77億
|576.50億
|604.50億
|最低值
|452.42億
|463.04億
|485.03億
|平均值
|487.32億
|506.33億
|516.43億
|中位數
|488.25億
|506.13億
|507.37億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|19.07
|8.02
|4.28
|2.65
|1.53
|營業收入
|666.57億
|655.91億
|589.71億
|533.03億
|486.17億
詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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