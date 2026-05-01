鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估下修至0.66元，預估目標價為58.29元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.68元下修至0.66元，其中最高估值0.81元，最低估值0.42元，預估目標價為58.29元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.81(0.87)
|1.09
|1.5
|1.47
|最低值
|0.42(0.59)
|0.45
|0.97
|1.47
|平均值
|0.66(0.71)
|0.86
|1.29
|1.47
|中位數
|0.66(0.68)
|0.88
|1.35
|1.47
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|58.14億
|66.46億
|67.69億
|72.38億
|最低值
|54.65億
|57.54億
|60.45億
|72.38億
|平均值
|56.97億
|61.48億
|64.93億
|72.38億
|中位數
|57.22億
|61.48億
|65.20億
|72.38億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.34
|-0.65
|-0.09
|-1.54
|0.47
|營業收入
|44.07億
|51.94億
|55.68億
|57.39億
|47.35億
詳細資訊請看美股內頁：
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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