鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估下修至0.68元，預估目標價為58.54元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.7元下修至0.68元，其中最高估值0.87元，最低估值0.55元，預估目標價為58.54元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.87(0.87)
|1.09
|1.69
|1.48
|最低值
|0.55(0.55)
|0.58
|0.98
|1.48
|平均值
|0.7(0.7)
|0.89
|1.39
|1.48
|中位數
|0.68(0.7)
|0.86
|1.45
|1.48
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|57.58億
|62.96億
|67.69億
|72.38億
|最低值
|54.59億
|57.04億
|59.39億
|72.38億
|平均值
|55.39億
|59.56億
|63.45億
|72.38億
|中位數
|54.87億
|58.61億
|61.81億
|72.38億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.34
|-0.65
|-0.09
|-1.54
|0.47
|營業收入
|44.07億
|51.94億
|55.68億
|57.39億
|47.35億
詳細資訊請看美股內頁：
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估上修至0.71元，預估目標價為58.54元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估上修至0.69元，預估目標價為58.54元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估下修至0.66元，預估目標價為59.32元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估上修至0.69元，預估目標價為58.53元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇