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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估下修至0.68元，預估目標價為58.54元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.7元下修至0.68元，其中最高估值0.87元，最低估值0.55元，預估目標價為58.54元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.87(0.87)1.091.691.48
最低值0.55(0.55)0.580.981.48
平均值0.7(0.7)0.891.391.48
中位數0.68(0.7)0.861.451.48

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值57.58億62.96億67.69億72.38億
最低值54.59億57.04億59.39億72.38億
平均值55.39億59.56億63.45億72.38億
中位數54.87億58.61億61.81億72.38億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.34-0.65-0.09-1.540.47
營業收入44.07億51.94億55.68億57.39億47.35億

詳細資訊請看美股內頁：
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGFL

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