鉅亨速報 - Factset 最新調查：Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)EPS預估上修至5.44元，預估目標價為120.00元
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.73元上修至5.44元，其中最高估值5.78元，最低估值4.65元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.78(5.33)
|7.34
|8.92
|10.42
|最低值
|4.65(4.36)
|5.19
|6.18
|7.94
|平均值
|5.23(4.76)
|6.04
|7.17
|8.77
|中位數
|5.44(4.73)
|5.84
|6.94
|7.96
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|65.08億
|78.40億
|93.37億
|105.93億
|最低值
|63.53億
|72.70億
|82.95億
|97.40億
|平均值
|64.41億
|75.02億
|88.00億
|101.02億
|中位數
|64.64億
|75.09億
|88.22億
|99.73億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.79
|-2.42
|-1.90
|-1.16
|-0.98
|營業收入
|20.89億
|28.03億
|35.35億
|43.59億
|52.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
