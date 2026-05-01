鉅亨速報 - Factset 最新調查：Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)EPS預估上修至5.44元，預估目標價為120.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.73元上修至5.44元，其中最高估值5.78元，最低估值4.65元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.78(5.33)7.348.9210.42
最低值4.65(4.36)5.196.187.94
平均值5.23(4.76)6.047.178.77
中位數5.44(4.73)5.846.947.96

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值65.08億78.40億93.37億105.93億
最低值63.53億72.70億82.95億97.40億
平均值64.41億75.02億88.00億101.02億
中位數64.64億75.09億88.22億99.73億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.79-2.42-1.90-1.16-0.98
營業收入20.89億28.03億35.35億43.59億52.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


