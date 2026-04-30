盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.01%，報66.96美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間01日01:04股價下跌3.54美元，報66.96美元，跌幅5.01%，成交量2,519,739（股），盤中最高價69.59美元、最低價66.55美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.76%
- 近 1 月：+8.25%
- 近 3 月：-41.44%
- 近 6 月：-55.74%
- 今年以來：-56.53%
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