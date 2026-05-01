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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Roku公司(ROKU-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.15元上修至2.23元，其中最高估值2.74元，最低估值1.93元，預估目標價為133.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.74(2.74)
|4.41
|6.02
|4.92
|最低值
|1.93(1.93)
|2.52
|3.34
|4.06
|平均值
|2.26(2.2)
|3.34
|4.71
|4.49
|中位數
|2.23(2.15)
|3.35
|4.52
|4.49
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|55.58億
|63.45億
|72.31億
|75.74億
|最低值
|54.92億
|55.13億
|65.96億
|69.39億
|平均值
|55.18億
|61.66億
|69.08億
|72.56億
|中位數
|55.13億
|62.01億
|69.27億
|72.56億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.83
|-3.62
|-5.01
|-0.89
|0.60
|營業收入
|27.65億
|31.27億
|34.85億
|41.13億
|47.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Roku公司(ROKU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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