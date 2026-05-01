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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.51元下修至1.44元，其中最高估值1.8元，最低估值1.25元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.8(1.8)3.113.663.79
最低值1.25(1.25)2.32.63.79
平均值1.45(1.5)2.73.243.79
中位數1.44(1.51)2.653.13.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值253.62億266.07億265.86億271.70億
最低值238.98億248.53億250.23億271.70億
平均值248.22億257.32億260.00億271.70億
中位數247.69億257.58億262.21億271.70億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.474.100.821.57-6.95
營業收入193.63億211.61億189.16億186.19億236.34億

詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIP

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