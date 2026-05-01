鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為42.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.51元下修至1.44元，其中最高估值1.8元，最低估值1.25元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.8(1.8)
|3.11
|3.66
|3.79
|最低值
|1.25(1.25)
|2.3
|2.6
|3.79
|平均值
|1.45(1.5)
|2.7
|3.24
|3.79
|中位數
|1.44(1.51)
|2.65
|3.1
|3.79
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|253.62億
|266.07億
|265.86億
|271.70億
|最低值
|238.98億
|248.53億
|250.23億
|271.70億
|平均值
|248.22億
|257.32億
|260.00億
|271.70億
|中位數
|247.69億
|257.58億
|262.21億
|271.70億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.47
|4.10
|0.82
|1.57
|-6.95
|營業收入
|193.63億
|211.61億
|189.16億
|186.19億
|236.34億
詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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