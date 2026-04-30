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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估下修至2.56元，預估目標價為237.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.88元下修至2.56元，其中最高估值5.42元，最低估值1.16元，預估目標價為237.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.42(5.42)10.310.29.81
最低值1.16(1.16)21.751.5
平均值2.88(2.92)5.346.426.58
中位數2.56(2.88)5.247.188.43

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值81.36億114.87億147.49億107.99億
最低值58.26億63.08億59.93億56.29億
平均值69.04億83.75億94.74億92.74億
中位數67.59億80.73億92.87億103.35億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS14.26-11.810.4010.424.85
營業收入78.39億31.94億31.08億65.64億71.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCOIN

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