鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估下修至2.56元，預估目標價為237.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.88元下修至2.56元，其中最高估值5.42元，最低估值1.16元，預估目標價為237.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.42(5.42)
|10.3
|10.2
|9.81
|最低值
|1.16(1.16)
|2
|1.75
|1.5
|平均值
|2.88(2.92)
|5.34
|6.42
|6.58
|中位數
|2.56(2.88)
|5.24
|7.18
|8.43
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|81.36億
|114.87億
|147.49億
|107.99億
|最低值
|58.26億
|63.08億
|59.93億
|56.29億
|平均值
|69.04億
|83.75億
|94.74億
|92.74億
|中位數
|67.59億
|80.73億
|92.87億
|103.35億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|14.26
|-11.81
|0.40
|10.42
|4.85
|營業收入
|78.39億
|31.94億
|31.08億
|65.64億
|71.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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