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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Kymera Therapeutics Inc(KYMR-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.76元上修至-3.45元，其中最高估值-2.44元，最低估值-4.45元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-2.44(-2.44)
|-2.93
|-2.97
|-2.64
|最低值
|-4.45(-4.45)
|-6.15
|-7.91
|-5.7
|平均值
|-3.54(-3.71)
|-4.16
|-4.39
|-4.45
|中位數
|-3.45(-3.76)
|-4.13
|-4.28
|-4.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.24億
|9,803萬
|9,803萬
|1.16億
|最低值
|1,000萬
|-1,300萬
|-2,500萬
|-4,100萬
|平均值
|5,763萬
|4,284萬
|4,317萬
|5,192萬
|中位數
|4,000萬
|4,040萬
|4,200萬
|6,000萬
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.09
|-2.87
|-2.52
|-2.98
|-3.69
|營業收入
|7,283萬
|4,683萬
|7,859萬
|4,707萬
|3,921萬
詳細資訊請看美股內頁：
Kymera Therapeutics Inc(KYMR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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