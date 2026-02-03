鉅亨網編譯段智恆 2026-02-04 02:00

該公告由聞泰科技董事會署名，日期為 1 月 31 日。就在前一日，聞泰科技才發布業績預告，表示由於失去對旗下歐洲晶片製造子公司安世半導體 (Nexperia) 的控制權，預計 2025 年將出現虧損，相關消息引發市場拋售，拖累公司股價走弱。

公告指出，張燕如辭職不會對聞泰科技的日常營運造成影響。《路透》未能立即聯繫上張彥茹本人，取得其對辭職一事的回應。

聞泰科技發言人則表示，張彥茹與公司創辦人、同時也是安世半導體前執行長張學政並無親屬關係，並未就辭職一事進一步置評。

聞泰科技與安世半導體之間的經營權爭議，源於荷蘭政府及法院於去年 9 月與 10 月介入後，安世半導體位於歐洲的生產部門，與其在中國的封裝與通路業務之間，出現配合不順的情況。

安世半導體方面則拒絕對相關事宜發表評論。