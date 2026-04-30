盤中速報 - Alphabet公司(C)(GOOG-US)大漲6.09%，報368.46美元
鉅亨網新聞中心
Alphabet公司(C)(GOOG-US)截至台北時間30日22:56股價上漲21.15美元，報368.46美元，漲幅6.09%，成交量15,358,621（股），盤中最高價374.22美元、最低價363.09美元。
美股指數盤中表現
Alphabet公司(C)(GOOG-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.84%
- 近 1 月：+26.87%
- 近 3 月：+2.55%
- 近 6 月：+26.22%
- 今年以來：+10.68%
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