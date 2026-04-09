鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prosperity Bancshares公司(PB-US)EPS預估上修至6.1元，預估目標價為77.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Prosperity Bancshares公司(PB-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.51元上修至6.1元，其中最高估值6.27元，最低估值5.01元，預估目標價為77.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.27(6.27)
|7.31
|8.64
|最低值
|5.01(5.01)
|6.93
|7.43
|平均值
|5.79(5.73)
|7.19
|7.96
|中位數
|6.1(5.51)
|7.24
|7.81
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.12億
|21.08億
|22.06億
|最低值
|17.05億
|19.89億
|21.14億
|平均值
|17.40億
|20.52億
|21.60億
|中位數
|17.32億
|20.50億
|21.60億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.60
|5.73
|4.51
|5.05
|5.72
|營業收入
|11.88億
|12.36億
|15.97億
|17.87億
|17.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Prosperity Bancshares公司(PB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prosperity Bancshares公司(PB-US)EPS預估下修至5.85元，預估目標價為79.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prosperity Bancshares公司(PB-US)EPS預估上修至6.1元，預估目標價為79.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估上修至5.35元，預估目標價為80.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinor ASA - ADR(EQNR-US)EPS預估上修至4.49元，預估目標價為38.85元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇