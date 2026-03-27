鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prosperity Bancshares公司(PB-US)EPS預估下修至5.85元，預估目標價為79.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Prosperity Bancshares公司(PB-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.1元下修至5.85元，其中最高估值6.3元，最低估值5.22元，預估目標價為79.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.3(6.3)
|7.33
|7.43
|最低值
|5.22(5.22)
|6.93
|7.43
|平均值
|5.8(5.83)
|7.19
|7.43
|中位數
|5.85(6.1)
|7.27
|7.43
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.12億
|21.16億
|21.14億
|最低值
|17.05億
|19.89億
|21.14億
|平均值
|17.41億
|20.53億
|21.14億
|中位數
|17.34億
|20.48億
|21.14億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.60
|5.73
|4.51
|5.05
|5.72
|營業收入
|11.88億
|12.36億
|15.97億
|17.87億
|17.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Prosperity Bancshares公司(PB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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