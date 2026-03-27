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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prosperity Bancshares公司(PB-US)EPS預估下修至5.85元，預估目標價為79.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Prosperity Bancshares公司(PB-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.1元下修至5.85元，其中最高估值6.3元，最低估值5.22元，預估目標價為79.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.3(6.3)7.337.43
最低值5.22(5.22)6.937.43
平均值5.8(5.83)7.197.43
中位數5.85(6.1)7.277.43

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值18.12億21.16億21.14億
最低值17.05億19.89億21.14億
平均值17.41億20.53億21.14億
中位數17.34億20.48億21.14億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.605.734.515.055.72
營業收入11.88億12.36億15.97億17.87億17.37億

詳細資訊請看美股內頁：
Prosperity Bancshares公司(PB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPB

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