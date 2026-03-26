鉅亨速報 - Factset 最新調查：Welltower Inc.(WELL-US)EPS預估下修至2.75元，預估目標價為230.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Welltower Inc.(WELL-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.83元下修至2.75元，其中最高估值4.63元，最低估值1.71元，預估目標價為230.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.63(4.63)
|3.81
|4.5
|5.26
|最低值
|1.71(1.71)
|1.89
|2.04
|5.26
|平均值
|2.87(2.9)
|3.27
|3.53
|5.26
|中位數
|2.75(2.83)
|3.35
|3.8
|5.26
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|155.64億
|182.97億
|206.21億
|159.78億
|最低值
|109.36億
|119.86億
|150.54億
|159.78億
|平均值
|132.69億
|148.39億
|172.86億
|159.78億
|中位數
|131.74億
|142.92億
|171.92億
|159.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.78
|0.30
|0.66
|1.57
|1.41
|營業收入
|47.34億
|58.54億
|66.32億
|79.85億
|108.29億
詳細資訊請看美股內頁：
Welltower Inc.(WELL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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