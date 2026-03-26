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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Welltower Inc.(WELL-US)EPS預估下修至2.75元，預估目標價為230.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Welltower Inc.(WELL-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.83元下修至2.75元，其中最高估值4.63元，最低估值1.71元，預估目標價為230.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.63(4.63)3.814.55.26
最低值1.71(1.71)1.892.045.26
平均值2.87(2.9)3.273.535.26
中位數2.75(2.83)3.353.85.26

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值155.64億182.97億206.21億159.78億
最低值109.36億119.86億150.54億159.78億
平均值132.69億148.39億172.86億159.78億
中位數131.74億142.92億171.92億159.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.780.300.661.571.41
營業收入47.34億58.54億66.32億79.85億108.29億

詳細資訊請看美股內頁：
Welltower Inc.(WELL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWELL

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Welltower Inc.196.73+0.00%

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