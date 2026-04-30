鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股(CF-US)EPS預估上修至14.84元，預估目標價為129.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對CF工業控股(CF-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.11元上修至14.84元，其中最高估值25元，最低估值7.59元，預估目標價為129.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|25(25)
|19.02
|12.49
|8.27
|最低值
|7.59(7.59)
|6.23
|5.72
|6.16
|平均值
|14.54(14.11)
|10.55
|9.1
|7.15
|中位數
|14.84(14.11)
|9.88
|8.58
|7.01
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|102.78億
|90.68億
|73.95億
|64.56億
|最低值
|64.45億
|60.88億
|61.02億
|61.45億
|平均值
|78.17億
|70.63億
|68.06億
|62.67億
|中位數
|79.03億
|68.90億
|67.60億
|62.00億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.24
|16.38
|7.87
|6.74
|8.97
|營業收入
|65.38億
|111.86億
|66.31億
|59.36億
|70.84億
詳細資訊請看美股內頁：
CF工業控股(CF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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