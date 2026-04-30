鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估上修至1.56元，預估目標價為13.80元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對福特汽車(F-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.51元上修至1.56元，其中最高估值1.85元，最低估值1.34元，預估目標價為13.80元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.85(1.69)
|2.1
|2.48
|2.75
|最低值
|1.34(1.2)
|1.45
|1.5
|1.4
|平均值
|1.55(1.5)
|1.86
|2.07
|2.1
|中位數
|1.56(1.51)
|1.88
|2.12
|2.14
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,991.23億
|2,019.48億
|2,059.08億
|1,980.97億
|最低值
|1,819.00億
|1,854.00億
|1,890.95億
|1,924.24億
|平均值
|1,910.99億
|1,937.32億
|1,996.31億
|1,952.61億
|中位數
|1,905.75億
|1,932.44億
|2,014.11億
|1,952.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.49
|-0.49
|1.09
|1.48
|-2.06
|營業收入
|1,363.41億
|1,580.57億
|1,761.91億
|1,849.92億
|1,872.67億
詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 福特汽車(F-US)大跌5.64%，報11.55美元
- AI基建熱潮 德儀Q1營收獲利均高於預期 股價狂飆19%創新高 25年最大單日漲幅
- 福特解散Model e電動車部 裁撤特斯拉老將、重回製造獲利本位
- 自己人救自己？特斯拉Cybertruck銷售承壓 SpaceX採購占比近兩成
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇