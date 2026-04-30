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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估上修至1.56元，預估目標價為13.80元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對福特汽車(F-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.51元上修至1.56元，其中最高估值1.85元，最低估值1.34元，預估目標價為13.80元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.85(1.69)2.12.482.75
最低值1.34(1.2)1.451.51.4
平均值1.55(1.5)1.862.072.1
中位數1.56(1.51)1.882.122.14

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,991.23億2,019.48億2,059.08億1,980.97億
最低值1,819.00億1,854.00億1,890.95億1,924.24億
平均值1,910.99億1,937.32億1,996.31億1,952.61億
中位數1,905.75億1,932.44億2,014.11億1,952.61億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.49-0.491.091.48-2.06
營業收入1,363.41億1,580.57億1,761.91億1,849.92億1,872.67億

詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSF

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