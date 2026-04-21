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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股(CF-US)EPS預估上修至13.85元，預估目標價為127.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對CF工業控股(CF-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.54元上修至13.85元，其中最高估值25元，最低估值7.25元，預估目標價為127.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值25(25)19.0212.498.27
最低值7.25(7.25)6.235.726.16
平均值13.14(12.89)9.919.17.15
中位數13.85(13.54)8.738.587.01

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值102.78億90.68億73.95億64.56億
最低值64.45億60.88億61.02億61.45億
平均值76.98億70.07億68.06億62.67億
中位數78.15億67.04億67.60億62.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.2416.387.876.748.97
營業收入65.38億111.86億66.31億59.36億70.84億

詳細資訊請看美股內頁：
CF工業控股(CF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCF

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