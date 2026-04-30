〈美律法說〉Q1賺2.58億元 EPS 1.03元 匯損及一次性費用致毛利率承壓

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-30 16:26

電聲廠美律 (2439-TW) 今 (30) 日舉辦第一季法說會並同步公告第一季財報，稅後純益 2.58 億元，每股純益 1.03 元。總裁黃朝豊表示，受惠於電競耳機與娛樂耳機客戶需求強勁，因此淡季不淡，不過由於受到匯率波動以及部分工廠進行成本優化產生一次性費用影響，導致毛利率有所影響。

美律Q1賺2.58億元 EPS 1.03元 工廠成本優化毛利率承壓。(圖：shutterstock)

美律第一季營收 109.71 億元，季減 22.7 %，年增 23.9 %；毛利率 11.8 %，季增 0.2 個百分點，年減 0.6 個百分點；營業利益 2.07 億元，季減 62.2 %，年增 99.0 %；營益率 1.9 %，季減 2.0 個百分點，年增 0.7 個百分點。稅後純益 2.58 億元，季減 35.2 %，年減 26.9 %，每股純益 1.03 元。

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黃朝豊提到，第一季受到匯率波動以及部分工廠進行成本優化產生一次性費用影響，導致毛利率較去年同期微幅下滑 0.53 個百分點來到 11.83%，但整體獲利能力仍呈現正向發展。

關於第一季營業利益較去年同期大幅成長，總裁黃朝豊指出，雖然營收規模擴大導致營業費用隨之增加，且為了未來專案需求持續投入研發人力，但受惠於營收顯著成長與精實管理，整體經營效率仍優於去年同期。

獲利下滑部分，美律提到，第一季業外利益為 2.2 億元，較去年同期下滑 42.75%，主因是收購新事業與擴廠導致資金支出增加，使得淨利息收益減少。同時轉投資的蘇州美特廠因投入明年新機種的試量產研發費用，加上人民幣兌美金升值產生匯兌損失，認列投資收益亦較去年同期減少。

在產品線表現方面，耳機類產品第一季營收年增 27%，營收佔比達 65% 為主要貢獻來源。其中電競耳機受惠於客戶延伸機型進入量產，帶動營收年成長高達 54%，而娛樂用的 Audio 耳機也在中國客戶需求增加與日本新併購公司貢獻下，繳出年增 33% 的亮眼成績，成功抵銷 TWS 產品線正值新舊交替期的衰退壓力。

揚聲器產品線第一季營收占比為 27%，整體營收年成長 5%。主要的成長動能來自手機用揚聲器以及新音箱產品進入量產，手機類業務年成長達 26%，反映客戶新款手機銷售需求優於舊款。不過筆記型電腦揚聲器則因客戶在前三季拉貨較多，本季拉貨數量有所下降，導致電腦類產品營收出現衰退。