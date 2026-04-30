鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-30 15:09

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (30) 日公告第一季財報，稅後純益 33.34 億元，季增 7.43%、年增 21.95%、每股純益 3.85 元，續創單季新高；受惠供應鏈波動及漲價效應，客戶下單需求更為積極，公司對第二季維持審慎樂觀。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，首季整體接單出貨比值 (BB Ratio) 為 1.77；三大區域 BB 值均較上季持續成長，其中北美達 2.37，歐洲及中國則分別成長至 1.76 及 1.30。雖然面對中東地緣政治局勢、原物料成本波動及供應鏈挑戰，但憑藉穩健需求動能與營運韌性，對後續營運維持審慎樂觀。

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研華第一季營收 203.85 億元，季增 13.75%、年增 17.49%、毛利率 39.15%，季減 0.63 個百分點、年減 1.36 個百分點、營業利益 37.28 億元，季增 32.63%、年增 27.50%、營業利益率 18.29%，季增 2.60 個百分點、年增 1.44 個百分點。

研華說明，若以美元表達，第一季營收達 6.44 億美元，年增 22%，整體營運以區域別而言均達雙位數年增，北美年增 13%、歐洲年增 19%、中國年增 38%、北亞年增 15%、台灣年增 75%、新興市場年增 24%。

各事業群整體單季表現佳，智能系統事業群 (iSystems)、物聯網自動化事業群 (iAutomation) 均年增 19%；嵌入式事業群 (Embedded Sector) 也年增 15%，嵌入式運算與周邊系統 (EIoT ) 與應用電腦事業群 (ACG) 分別年增 23% 和 5%；智能服務事業群 (iService) 年增 3%。