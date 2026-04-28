鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-28 19:51

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 繼昨 (27) 日爆出違約交割 9669.6 萬元後，今 (28) 日又有 8669.7 萬元，合計高達 1.83 億元，值得注意的是，群益金鼎證券永和分公司為連續兩天通報，研判高概率為同一人或同一群組，上周四、五都有進行大額當沖或高槓桿操作，因股價重挫造成虧損擴大，最終拿不出錢補足差額導致爆倉。

穩懋昨天爆出違約交割 9669 萬餘元，由新光桃園、國泰敦南、群益永和、永豐羅東、永豐天母五個分點通報，今天違約交割 8669.7 萬元，又是群益永和通報。雖然櫃買中心公告的是「分點通報金額」，不會公開投資人姓名，但從實務經驗來看，極有可能是同一位大戶投資失利。

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依照 T+2 交割制度推算，4/27 與 4/28 通報的違約金額，回推對應的交易日分別為 4/23(上周四) 與 4/24(上周五)。穩懋 4/23 走勢為開高走低的長黑 K，一路從最高點 622 元殺到最低點 540 元，收盤 560 元、跌幅 6.67%；4/24 則是跳空開低，最高來到 604 元、最低下探 533 元，終場收 547 元、跌幅 2.32%。

儘管 4/24 跌幅看似縮小，但前一天的重挫已讓多頭元氣大傷，當天盤中最高與最低點仍有 71 元的價差。假設前一天已經虧損的投資人，若在 4/24 試圖「攤平」或「反手做多」搶反彈，結果股價未能止跌回升，反而持續跳水，就會直接導致資金鏈斷裂。

提醒投資人，違約交割後，該帳戶會被註銷，未來難以在銀行貸款或券商開戶，另外，券商除了可追討違約金 (最高為成交金額的 7%) 外，情節嚴重致影響市場秩序者，恐面臨 3 年以上、10 年以下之刑事責任。