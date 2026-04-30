台經院3月製造業景氣轉綠燈 超過2成產業點亮繁榮紅燈
鉅亨網記者王莞甯 台北
台灣經濟研究院今 (30) 日公布 3 月整體製造業景氣信號值增加 3.32 分至 14.20 分，燈號由黃藍燈轉為綠燈，主要是因亮紅燈的產業比重一口氣增加至 21.42%，包括電機器材、電腦產品和組件、電子零組件、半導體、電腦周邊設備等均亮代表繁榮的紅燈，
台經院說明，儘管荷姆茲海峽通行受阻，能源供應不確定性升高，進而干擾 3 月 PMI 表現，但受惠於 AI 和高速運算等新興應用需求持續暢旺、春節過後下游廠商復工與庫存回補需求，以及客戶因應戰爭不確定性提前備貨等，推升需求和原物料投入等指標表現。
另一方面，市場對戰事推升通膨的預期升溫，但製造業廠商看好當月景氣比例仍較上月明顯增加，帶動經營環境面指標上升。
此次的 5 大景氣信號指標中有 4 項上升，信號值共增加 3.32 分，來到 14.20 分，僅成本指標分數下降；其中，經營環境面增加 1.54 分最多，其次依序為需求、售價和原物料投入指標，分別增加 0.97 分、0.60 分和 0.57 分，成本指標則減少 0.36 分。
就不同燈號的消長觀察，亮藍燈的產業比重從 54.86% 一舉降至 20.90%，黃藍燈由 12.73% 增至 16.55%，綠燈由 11.61% 增至 28.45%，黃紅燈由 18.05% 減少至 12.68%，紅燈則由 2.75% 一口氣增加至 21.42%。
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