台經院3月製造業景氣轉綠燈 超過2成產業點亮繁榮紅燈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-30 11:35

台灣經濟研究院今 (30) 日公布 3 月整體製造業景氣信號值增加 3.32 分至 14.20 分，燈號由黃藍燈轉為綠燈，主要是因亮紅燈的產業比重一口氣增加至 21.42%，包括電機器材、電腦產品和組件、電子零組件、半導體、電腦周邊設備等均亮代表繁榮的紅燈，

3月製造業景氣燈號亮綠燈。(圖：台經院提供)

台經院說明，儘管荷姆茲海峽通行受阻，能源供應不確定性升高，進而干擾 3 月 PMI 表現，但受惠於 AI 和高速運算等新興應用需求持續暢旺、春節過後下游廠商復工與庫存回補需求，以及客戶因應戰爭不確定性提前備貨等，推升需求和原物料投入等指標表現。

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另一方面，市場對戰事推升通膨的預期升溫，但製造業廠商看好當月景氣比例仍較上月明顯增加，帶動經營環境面指標上升。

此次的 5 大景氣信號指標中有 4 項上升，信號值共增加 3.32 分，來到 14.20 分，僅成本指標分數下降；其中，經營環境面增加 1.54 分最多，其次依序為需求、售價和原物料投入指標，分別增加 0.97 分、0.60 分和 0.57 分，成本指標則減少 0.36 分。