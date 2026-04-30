鉅亨網編輯林羿君 2026-04-30 09:51

美國中央司令部已提出請求，希望將陸軍延宕已久的「暗鷹」（Dark Eagle）高超音速飛彈部署至中東，作為可能對伊朗動武的選項之一，目的是取得更長射程能力，以打擊深入伊朗境內的彈道飛彈發射器。

美擬首度部署極音速飛彈「暗鷹」進駐中東 直轟伊朗深處。(圖:shutterstock)

若獲批准，這將是美國首次實際部署高超音速武器。該系統目前進度明顯落後，尚未宣布具備完整作戰能力，與此同時，俄羅斯與中國早已完成相關部署。

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彭博引述消息人士報導，這項「兵力需求申請」的理由在於伊朗已將其發射裝置移出「精準打擊飛彈」（Precision Strike Missile）射程之外；該武器的打擊距離超過 300 英里。

儘管美伊雙方自 4 月 9 日起暫時停火，但這項部署申請顯示，美方正為後續可能的攻勢預作準備。彭博經濟研究國防首席專家貝卡 · 瓦瑟指出，雙方均利用停火期間重整軍備並規劃戰略，未來的衝突恐將更加慘烈。

此決策若獲得批准，也將對俄羅斯與中國釋出戰略訊號，顯示美國終於具備與其長期掌握的高超音速能力相抗衡的實力。

暗鷹」系統又稱為「長程極音速武器」（LRHW），其確切性能仍屬機密，據報射程超過 1,725 英里。該飛彈設計以 5 倍音速以上的速度滑翔直撲目標，並具備優異的機動避彈能力，足以應對中、俄兩國先進的防空系統。

然而，這項尖端武器造價極其昂貴且數量稀少。消息人士透露，洛克希德馬丁公司生產的每枚飛彈成本高達 1,500 萬美元，目前美軍手中的儲備數量僅不到 8 枚。美國政府審計署（GAO）則指出，建置一組飛彈連的成本約需 27 億美元。

此前，美軍為了應對與頂尖對手的衝突，已將多數隱形「聯合空對地遠距攻擊飛彈」（JASSM-ER）調往伊朗戰場，截至目前為止已在衝突中消耗約 1,100 枚。