英王查爾斯赴美國會演說 句句暗批川普？

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-30 12:20

《外交政策》報導，英國國王查爾斯三世 (King Charles III) 周二 (28 日) 在美國國會聯席會議上發表歷史性演說，內容包含多項直接指向美國總統川普的訊息。

英王查爾斯赴美國會演說(圖：Reuters/TPG)

查爾斯對美國議員表示，「自獨立以來，美國的言語始終具有分量與意義。」並強調：「這個偉大國家的行動更為重要。」

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儘管演說主軸在於慶祝美英長期關係，查爾斯仍巧妙地透過強調多元、宗教理解、對行政權力的制衡、對盟友的承諾，以及對烏克蘭等弱勢國家的支持，對川普及其部分具爭議政策提出含蓄但明確的批評。

查爾斯原本可以採取較保守立場，避免激怒川普政府。作為象徵性元首，國王通常不介入政治爭議。但他此次發言相當直接。

他引用愛爾蘭詩人王爾德 (Oscar Wilde) 的名言開場，並指出，「正是我們充滿活力、多元且自由的社會，構成我們的集體力量。」此番言論與川普政府對多元、公平與包容 (DEI) 的批評形成對比。

查爾斯也呼籲增加國防支出的必要性，強調「需要堅定決心捍衛烏克蘭及其勇敢人民」，而此時華府對是否提供更多援助仍顯猶豫。他同時對「北極冰帽災難性融化」表達憂慮，與白宮將氣候變遷稱為騙局的說法形成對照。

查爾斯同時讚揚多邊機構的重要性，包括北約 (NATO) 及澳英美三方安全夥伴(AUKUS)，以及其他美英聯合防務合作計畫，儘管川普日益對這些機構表現出敵意。他也在白宮試圖透過新關稅措施規避最高法院裁決之際，強調「獨立司法」的重要性，並敦促華府避免變得「愈來愈內向」，這與川普的「美國優先」政策相左。

查爾斯的演說獲得現場觀眾熱烈掌聲，甚至包括共和黨議員——這點尤其引人注目，因為部分內容與川普立場相抵觸，且川普近期對英國政治領袖有所批評。

近幾周，白宮對倫敦未積極支持美國在伊朗戰爭中的行動表達不滿。川普曾批評英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 「破壞關係」。他也曾指責施凱爾不願參戰為「懦弱」，貶低英國皇家海軍航母為「玩具」，並威脅重新評估美國對英國在福克蘭群島(Falkland) 主權的支持。

查爾斯是歷史上第二位、也是第 11 位在美國國會聯席會議發表演說的英國君主，首位為 1991 年的伊麗莎白二世 (Queen Elizabeth II)。

根據白金漢宮，此次為期四天的國是訪問，旨在「紀念兩國共享的歷史」，時間點正值美國即將迎來獨立 250 周年前夕。