烏克蘭：將打擊俄軍120至150公里縱深軍事、後勤目標

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-04-30 09:16

烏克蘭總統澤倫斯基 29 日（周三）晚在社交媒體發文，稱他已指示國防部把打擊俄軍 120 公里至 150 公里縱深的軍事和後勤目標作為未來數月優先任務之一。

烏克蘭將打擊俄軍120至150公里縱深軍事、後勤目標。（圖：Shutterstock）

據烏克蘭國家通訊社報導，澤倫斯基當晚在一段影片講話中表示，若俄方不願走外交途徑，就通過軍事行動迫使其轉向外交談判。俄方的石油工業、軍事後勤和國防生產設施都將是烏軍的打擊目標。

‌



與此同時，俄羅斯總統助理烏沙科夫 29 日晚表示，普丁總統與美國總統川普通話，就白宮記協晚宴槍擊事件、伊朗局勢、烏克蘭問題等議題交換意見。

普丁在通話中說，俄羅斯準備在勝利日期間停火，川普對此表示支持。

烏沙科夫提到，川普在通話中告訴普丁，旨在解決烏克蘭衝突的協議已接近達成。要通過談判解決烏克蘭問題，烏克蘭總統澤倫斯基必須對之前已提出的建議作出積極回應。

普丁向川普說明了特別軍事行動區的形勢。普丁表示，特別軍事行動的目標必將實現，但俄方更希望通過談判達成。