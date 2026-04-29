鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估下修至112.87元，預估目標價為2,100.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2026年EPS預估：中位數由117元下修至112.87元，其中最高估值120元，最低估值102.9元，預估目標價為2,100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|120(120)
|130
|127.2
|最低值
|102.9(112.45)
|113.61
|127.2
|平均值
|113.04(116.05)
|122.23
|127.2
|中位數
|112.87(117)
|124.12
|127.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|155.63億
|157.39億
|163.44億
|最低值
|151.48億
|156.54億
|163.44億
|平均值
|153.80億
|157.01億
|163.44億
|中位數
|154.29億
|157.09億
|163.44億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|176.51
|-23.57
|146.98
|199.32
|169.22
|營業收入
|128.38億
|115.68億
|157.87億
|166.21億
|165.89億
詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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