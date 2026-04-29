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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估下修至112.87元，預估目標價為2,100.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2026年EPS預估：中位數由117元下修至112.87元，其中最高估值120元，最低估值102.9元，預估目標價為2,100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值120(120)130127.2
最低值102.9(112.45)113.61127.2
平均值113.04(116.05)122.23127.2
中位數112.87(117)124.12127.2

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值155.63億157.39億163.44億
最低值151.48億156.54億163.44億
平均值153.80億157.01億163.44億
中位數154.29億157.09億163.44億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS176.51-23.57146.98199.32169.22
營業收入128.38億115.68億157.87億166.21億165.89億

詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMKL

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