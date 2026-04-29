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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估上修至2.96元，預估目標價為43.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.91元上修至2.96元，其中最高估值5.15元，最低估值0.15元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.15(5.15)7.254.75
最低值0.15(0.15)1.11.05
平均值2.96(2.89)2.462.27
中位數2.96(2.91)2.12.02

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值492.51億515.12億523.70億
最低值405.24億425.75億424.22億
平均值450.55億457.04億459.38億
中位數452.31億450.91億455.07億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.386.280.821.57-3.70
營業收入549.68億569.02億446.22億429.64億399.68億

詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDOW

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