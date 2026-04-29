盤中速報 - 費城半導體大漲1.24%，報10160.39點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間29日09:38，費城半導體上漲124.81點（或1.24%），暫報10160.39點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.03%
- 近 1 月：+34.57%
- 近 3 月：+20.81%
- 近 6 月：+39.49%
- 今年以來：+41.68%
焦點個股
費城半導體成分股以恩智浦半導體(NXPI-US)領漲。恩智浦半導體(NXPI-US)上漲23.39%；安森美半導體(ON-US)上漲6.17%；英特爾(INTC-US)上漲4.47%；超捷國際(MCHP-US)上漲3.7%；美光科技(MU-US)上漲3.52%。
部分成分股表現相對疲軟，泰瑞達(TER-US)下跌12.44%；輝達(NVDA-US)下跌0.96%；安謀控股公司(ARM-US)下跌0.53%；台積電ADR(TSM-US)下跌0.49%；科林研發(LRCX-US)下跌0.45%。
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