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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.34%，報10169.72點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日09:36，費城半導體上漲134.14點（或1.34%），暫報10169.72點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.03%
  • 近 1 月：+34.57%
  • 近 3 月：+20.81%
  • 近 6 月：+39.49%
  • 今年以來：+41.68%

焦點個股


費城半導體成分股以恩智浦半導體(NXPI-US)領漲。恩智浦半導體(NXPI-US)上漲21.93%；安森美半導體(ON-US)上漲6.13%；英特爾(INTC-US)上漲4.01%；美光科技(MU-US)上漲3.97%；超捷國際(MCHP-US)上漲3.53%。

部分成分股表現相對疲軟，泰瑞達(TER-US)下跌16.35%；安可(AMKR-US)下跌2.96%；超微半導體(AMD-US)下跌1.22%；輝達(NVDA-US)下跌0.81%；安謀控股公司(ARM-US)下跌0.68%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體10226.041.90%
恩智浦半導體287.725+24.9%
安森美半導體100.86+8.10%
英特爾90.5353+7.12%
美光科技523.075+3.73%
超捷國際88.91+5.52%
泰瑞達327.04-14.0%
安可71.36+0.00%
超微半導體326.86+1.13%
輝達210.8-1.11%
安謀控股公司199.625+0.49%

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