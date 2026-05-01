盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報10608.4點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間02日03:18，費城半導體上漲104.7點（或1%），暫報10608.40點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.22%
- 近 1 月：+47.06%
- 近 3 月：+31.32%
- 近 6 月：+45.56%
- 今年以來：+48.29%
焦點個股
費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲5.74%；美光科技(MU-US)上漲4.3%；連貫(COHR-US)上漲2.76%；安可(AMKR-US)上漲2.42%；安森美半導體(ON-US)上漲2.09%。
部分成分股表現相對疲軟，芯源系統(MPWR-US)下跌2.58%；高通(QCOM-US)下跌1.43%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌1.15%；亞德諾(ADI-US)下跌1.07%；科沃(QRVO-US)下跌1.05%。
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