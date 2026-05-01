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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報10608.4點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間02日03:18，費城半導體上漲104.7點（或1%），暫報10608.40點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.22%
  • 近 1 月：+47.06%
  • 近 3 月：+31.32%
  • 近 6 月：+45.56%
  • 今年以來：+48.29%

焦點個股


費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲5.74%；美光科技(MU-US)上漲4.3%；連貫(COHR-US)上漲2.76%；安可(AMKR-US)上漲2.42%；安森美半導體(ON-US)上漲2.09%。

部分成分股表現相對疲軟，芯源系統(MPWR-US)下跌2.58%；高通(QCOM-US)下跌1.43%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌1.15%；亞德諾(ADI-US)下跌1.07%；科沃(QRVO-US)下跌1.05%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體10616.641.08%
英特爾99.89+5.73%
美光科技541.255+4.66%
連貫328.6+2.78%
安可71.05+1.86%
安森美半導體102.77+1.94%
芯源系統1572.69-2.58%
高通177.22-1.31%
思佳訊半導體69.22-1.35%
亞德諾399.01-0.81%
科沃93.2-1.08%

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