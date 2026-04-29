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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.1%，報10146.19點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日09:34，費城半導體上漲110.61點（或1.1%），暫報10146.19點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.03%
  • 近 1 月：+34.57%
  • 近 3 月：+20.81%
  • 近 6 月：+39.49%
  • 今年以來：+41.68%

焦點個股


費城半導體成分股以恩智浦半導體(NXPI-US)領漲。恩智浦半導體(NXPI-US)上漲23.08%；安森美半導體(ON-US)上漲6.5%；超捷國際(MCHP-US)上漲4.62%；英特爾(INTC-US)上漲3.98%；美光科技(MU-US)上漲3.69%。

部分成分股表現相對疲軟，泰瑞達(TER-US)下跌19.36%；安可(AMKR-US)下跌2.41%；輝達(NVDA-US)下跌1.14%；超微半導體(AMD-US)下跌0.99%；台積電ADR(TSM-US)下跌0.68%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體10210.881.75%
恩智浦半導體286.11+24.2%
安森美半導體100.42+7.63%
超捷國際88.375+4.88%
英特爾90.64+7.24%
美光科技523.025+3.72%
泰瑞達325.33-14.4%
安可71.11-0.35%
輝達210.816-1.10%
超微半導體325.7801+0.80%
台積電ADR394.64+0.59%

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