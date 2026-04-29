search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Verisk Analytics Inc(VRSK-US)大漲5.3%，報186.03美元

鉅亨網新聞中心

Verisk Analytics Inc(VRSK-US)截至台北時間29日21:30股價上漲9.37美元，報186.03美元，漲幅5.3%，成交量31,771（股），盤中最高價186.03美元、最低價182.81美元。

美股指數盤中表現

Verisk Analytics Inc(VRSK-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.98%
  • 近 1 月：-3.33%
  • 近 3 月：-19.34%
  • 近 6 月：-23.9%
  • 今年以來：-21.02%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Verisk Analytics Inc

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5007138.940.00%
道瓊指數48946.54-0.40%
NASDAQ24664.11+0.00%
費城半導體10210.531.74%
Verisk Analytics Inc182.415+3.26%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty