〈聯電法說〉Q1獲利年增翻倍 EPS 1.29元 創2年半來新高
鉅亨網記者魏志豪 台北
晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (29) 日召開法說會，並公布第一季財報，儘管本業營業利益較前季減少，但受惠業外挹注，單季稅後純益達 161.71 億元，季增 60.8%，年增 107.9%，每股稅後純益 1.29 元，創下 2 年半來新高。
執行長王石表示，由於消費性電子需求強勁，第一季晶圓出貨量較上季成長 2.7%，產能利用率提升至 79%。本季平均銷售單價 (ASP) 略為下滑，部分反映 8 吋晶圓出貨量增加，但毛利率仍穩健維持在 29.2%。受惠 22 奈米邏輯及特殊製程需求持續升溫，22 奈米銷售佔第一季整體營收達 14%，再創歷史新高。
聯電第一季營收 610.38 億元，季減 1.2%，年增 5.5%，毛利率 29.2%，季減 6 個百分點，年增 2.5 個百分點，營益率 18.5%，季減 1.3 個百分點，年增 1.6 個百分點，稅後純益 161.71 億元，季增 60.8%，年增 107.9%，每股稅後純益 1.29 元。
聯電第一季 12 吋出貨片數約 102.1 萬片，產能利用率攀升至 79%，季增 1 個百分點，年增 10 個百分點。以地區別區分，首季亞洲地區佔比達 65%，北美約 21%，日本約 5%，歐洲佔 9%。
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