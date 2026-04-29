〈聯電法說〉Q1獲利年增翻倍 EPS 1.29元 創2年半來新高

晶圓代工廠聯電 ( 2303-TW )( UMC-US ) 今 (29) 日召開法說會，並公布第一季財報，儘管本業營業利益較前季減少，但受惠業外挹注，單季稅後純益達 161.71 億元，季增 60.8%，年增 107.9%，每股稅後純益 1.29 元，創下 2 年半來新高。

執行長王石表示，由於消費性電子需求強勁，第一季晶圓出貨量較上季成長 2.7%，產能利用率提升至 79%。本季平均銷售單價 (ASP) 略為下滑，部分反映 8 吋晶圓出貨量增加，但毛利率仍穩健維持在 29.2%。受惠 22 奈米邏輯及特殊製程需求持續升溫，22 奈米銷售佔第一季整體營收達 14%，再創歷史新高。