鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-29 16:47

百貨業者微風集團對於以「1 分之差」敗給新光三越，痛失經營 19 年的台北車站商場經營權，今 (29) 日正式對外聲明，已依法正式提出異議並啟動後續法定程序，呼籲主管機關在程序爭議未釐清前，應重新檢視評選結果的實質正當性。

微風集團副總經理高銘頂表示，並非要爭輸贏，惟結果只有一分之差，即每一位甄審委員的評分偏差都將直接改寫最終勝負，然而，甄審委員名單中寰宇國際財務顧問公司總經理范雪梅與新光人壽間，存在顯著的經濟與業務往來關係，而新光三越透過金控體系對新光人壽具備實質影響力；微風認為范雪梅分數不應被計入。

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微風強調，並非要推翻此案，也不是要求重新評選，而是不應將范雪梅分數計入，相信改以其他委員評分重新排序和計算後，微風廣場是北車商場最優申請人。

微風也表態，若台鐵不積極處理此案，後續將評估提行政訴訟。

對此，新光三越則發出回應強調，自始至終均依相關規定辦理，感謝此案給新光三越機會進一步服務消費大眾，將重塑國門意象，全力以赴。

對於後續作業，新光三越強調，尊重主管機關依程序推進，也盼各界理性看待本案。