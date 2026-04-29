鉅亨網記者王莞甯 台北
百貨業者微風集團對於以「1 分之差」敗給新光三越，痛失經營 19 年的台北車站商場經營權，今 (29) 日正式對外聲明，已依法正式提出異議並啟動後續法定程序，呼籲主管機關在程序爭議未釐清前，應重新檢視評選結果的實質正當性。
微風集團副總經理高銘頂表示，並非要爭輸贏，惟結果只有一分之差，即每一位甄審委員的評分偏差都將直接改寫最終勝負，然而，甄審委員名單中寰宇國際財務顧問公司總經理范雪梅與新光人壽間，存在顯著的經濟與業務往來關係，而新光三越透過金控體系對新光人壽具備實質影響力；微風認為范雪梅分數不應被計入。
微風強調，並非要推翻此案，也不是要求重新評選，而是不應將范雪梅分數計入，相信改以其他委員評分重新排序和計算後，微風廣場是北車商場最優申請人。
微風也表態，若台鐵不積極處理此案，後續將評估提行政訴訟。
對此，新光三越則發出回應強調，自始至終均依相關規定辦理，感謝此案給新光三越機會進一步服務消費大眾，將重塑國門意象，全力以赴。
對於後續作業，新光三越強調，尊重主管機關依程序推進，也盼各界理性看待本案。
「台北車站大樓 G+2、G+1、U-1 層增建、改建、 修建及營運移轉案」是台鐵旗下最大招商案，由於平均人流量達 60 萬人次，1 月啟動重新招標後，吸引多家大型業者投標，包括統一、誠品、新東陽、潤泰，甚至是來自日本的 JR 東日本等，而微風合約將於今年 7 月 24 日到期。
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