鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-24 18:35

是方 (6561-TW) 今 (24) 日宣布，董事會正式通過投資超過 30 億元，在中部科學園區興建第四座 AI 資料中心(AIDC)，將於今年啟動，並於 2028 年投入商轉。是方指出，新建的 AIDC 將協助客戶進駐中南部，並提供當地客戶部署 AI 應用與異地備援。

董事長邵泓嘉表示，隨著聯雲 AI 智能資料中心 (LY2) 進駐率持續提升，並將在明後年達到滿載，因此自去年起著手籌備未來 5 年的投資計劃，並於今日經董事會通過此投資案。

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邵泓嘉進一步指出，是方未來 5 年的藍海戰場選定中科作為新據點，除考量新竹以北電力供應相對吃緊，另一方面也鎖定中南部產業與生活並進的科技新城模式，以及 AI 產業鏈帶來的群聚效應。

根據統計，中科 2025 年產值達 1.13 兆元，年增 9.29%，南科產值突破 2.97 兆元，年增 34.26%，中南部已成為 AI 供應鏈重鎮。因此是方第四座 AIDC 將協助客戶進駐中南部，並提供當地客戶部署 AI 應用與異地備援，並經由是方建置的「三環光纖網路」，接軌國際海纜、網際網路、數據與雲端資源。