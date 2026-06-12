鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-12 11:55

麗升能源 (8087-TW) 今 (12) 日召開股東會，公司表示，未來的營收組合會產生結構上的變化，原有統包工程收入因認列起伏較大，下半年起隨著電廠陸續轉供，每月售電收入會逐步增加，未來朝著固定收益持續成長的目標前進。

麗升能源下半年電廠轉供 售電收入逐步增。(圖：麗升能源提供)

麗升能源今年前五月合併營收 4.66 億元，年增率 295%。麗升旗下共四大業務主軸，包含電廠開發建置、電廠資產管理、儲能及發電服務、電能轉供服務。其中，「五福案場」已於本月初順利完工掛錶，目前進行中專案總容量超過 200MW，案源充足。

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電廠資產管理部分，麗升為綠能合資公司管理之裝置容量，包含地面、風力及漁電等案場，管理規模將持續擴大，可創造穩定管理費收入。

自持發電與儲能部分，麗升看準「電能資產化」的長期價值，策略性調整營收比重。過去公司以 EPC 工程營收為主，易受專案工期與季節性因素波動；今麗升預計透過併購與買進已完工 (COD) 且具備穩定發電實績的案場，直接轉化為長期且可預測的購售電收益。

麗升指出，COD 案場具備「即時產生現金流」與「營運風險低」的雙重優勢。隨著旗下案場資產規模擴大，綠電轉供的收入占比正逐步拉高。此營收結構的轉變，不僅能有效對抗景氣循環，更為公司注入長期、穩定的經常性營收，實質提升股東權益。

除了資產端 (案場) 的布局，麗升在售電市場亦取得突破性進展。在台灣企業面臨 RE100 與 AI 產業需要電力的急迫壓力下，麗升旗下的售電平台香印永續已成功與多家知名企業、科技供應鏈及通訊業等簽署長期綠電採購協議 (CPPA)，今年之購電合約總量目標為 6,000 萬度。

隨著未來幾季合約依約陸續轉供、開始認列營收，售電業務將迎來爆發性成長。此舉不僅確立了麗升在綠電自由化市場的地位，更與持有的 COD 案場形成互補，達到自發自售、利益最大化的綜效。

麗升今日股東會也通過盈虧撥補案。去年合併營收為 2.51 億元，淨損 5,062 萬元，每股虧損 1.32 元。考量整體營運規劃與中長期資金需求，會中通過不分配股利、並通過國內第二次無擔保轉換公司債計畫變更案，將資金活化運用於償還銀行借款與充實營運資金，優化財務結構。此外，為強化公司治理，會中順利增選第十屆獨立董事一席，由黃琬珺女士當選。

董事長林麗珍表示，麗升在逆風中持續優化內部管理與財務結構，今年多元綠能布局效益已落實顯現，業務發展逐步由傳統的統包工程型收入，轉向「開發收益」與「長期發電收益」並重的雙軌模式。隨著自持發電、儲能與轉供收入比重逐步拉升，綠電剛需的長期穩定現金流挹注已經成形。