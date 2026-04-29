鉅亨網記者張欽發 台北
由商仲仲量聯行協助高雄市政府完成「高雄捷運 R17 世運站 A5 街廓公辦都市更新案」今 (29) 日完成簽約，由日勝生 (2547-TW) 獲選為實施者，正式啟動本案後續開發建設。本案預估投資金額達 88.5 億元，為台積電 (2330-TW) 高雄廠周邊首宗以產業政策為導向的公辦都更案。
高雄捷運 R17 世運站 A5 街廓公辦都市更新案今天簽約，標誌著半導體 S 廊帶向北延伸的關鍵拼圖正式到位。此案也彰顯市府以軌道建設結合產業政策，快速回應產業布局需求的執行力。
高雄捷運 R17 世運站 A5 街廓公辦都市更新案，基地面積約 4200 坪，預計開發總樓地板面積約 3.5 萬坪，規劃興建 3 棟主體建築，功能涵蓋產業研發辦公、企業安家住宅及多元商業服務設施。本案從招商公告、評選到正式簽約，高雄市政府即以「配合半導體產業量產節奏」為核心，設定清晰且具可行性的推動時程。
日勝生董事長林榮顯表示，此一公辦都更案不只是一個開發案的啟動，更是高雄市成為高科技都市的重要指標之一。南部科技產業快速成形，城市發展需求不再只是住宅，而是結合交通、產業與生活機能的整體城市規劃。R17 世運站都更案正是政府以未來視野，規劃城市發展，順應產業結構轉變的重要布局。
高雄捷運 R17 世運站 A5 街廓公辦都市更新案，已進入都市更新及相關審議程序，預計於 2026 年底正式動土，目標 2030 年年底完工，可與台積電及供應鏈廠商進駐時程緊密銜接，有效降低產業等待成本與投資不確定性。
仲量聯行台灣分公司董事總經理侯文信表示，觀察本案成功的關鍵在於高雄市政府展現了與科技產業同步的速度與精準度，能在兼顧公共利益與投資可行性的前提下，如期完成招商並順利銜接開發期程，充分展現市府在進度管理與跨局處整合的高度成熟度。