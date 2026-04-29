鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-29 18:29

由商仲仲量聯行協助高雄市政府完成「高雄捷運 R17 世運站 A5 街廓公辦都市更新案」今 (29) 日完成簽約，由日勝生 (2547-TW) 獲選為實施者，正式啟動本案後續開發建設。本案預估投資金額達 88.5 億元，為台積電 (2330-TW) 高雄廠周邊首宗以產業政策為導向的公辦都更案。

高雄捷運 R17 世運站 A5 街廓公辦都市更新案今天簽約，標誌著半導體 S 廊帶向北延伸的關鍵拼圖正式到位。此案也彰顯市府以軌道建設結合產業政策，快速回應產業布局需求的執行力。

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高雄捷運 R17 世運站 A5 街廓公辦都市更新案，基地面積約 4200 坪，預計開發總樓地板面積約 3.5 萬坪，規劃興建 3 棟主體建築，功能涵蓋產業研發辦公、企業安家住宅及多元商業服務設施。本案從招商公告、評選到正式簽約，高雄市政府即以「配合半導體產業量產節奏」為核心，設定清晰且具可行性的推動時程。

日勝生董事長林榮顯表示，此一公辦都更案不只是一個開發案的啟動，更是高雄市成為高科技都市的重要指標之一。南部科技產業快速成形，城市發展需求不再只是住宅，而是結合交通、產業與生活機能的整體城市規劃。R17 世運站都更案正是政府以未來視野，規劃城市發展，順應產業結構轉變的重要布局。

高雄捷運 R17 世運站 A5 街廓公辦都市更新案，已進入都市更新及相關審議程序，預計於 2026 年底正式動土，目標 2030 年年底完工，可與台積電及供應鏈廠商進駐時程緊密銜接，有效降低產業等待成本與投資不確定性。