普鴻攜手矽塔打造「FHIR 智慧醫療機」 獲高雄榮總率先導入

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-29 15:51

為響應衛生福利部「次世代數位醫療平台」轉型和 HL7 FHIR 醫療資料國際標準化政策，資訊服務商普鴻 (6590-TW) 今 (29) 日宣布，聯手醫療資訊專家矽塔資訊，正式推出專為醫療體系打造的「FHIR 智慧醫療機系列產品」，並率先導入高雄榮民總醫院。

普鴻攜手矽塔打造「FHIR 智慧醫療機」。(鉅亨網資料照)

普鴻表示，醫療互聯互通已成為國安韌性關鍵之一，本次推出的「FHIR 智慧醫療機」整合普鴻自主研發、台灣製造的硬體安全模組 (HSM)，符合 FIPS 140-2 Level 3 認證，是醫療產業、政府與金融強化核心資料防護的關鍵利器。

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普鴻董事長林群國表示，FHIR 智慧醫療機可確保機敏病歷在交換過程中，具備金融級防護，透過與矽塔資訊強強聯手，FHIR 智慧醫療機系列產品於高雄榮民總醫院正式落地，實現「醫療資料共享、應用隨插即用」的次世代架構，大幅降低醫療機構數位轉型門檻。