鉅亨網編輯林羿君 2026-04-29 14:10

百度蘿蔔快跑集體癱瘓 中國暫停發放自駕車新牌照。(圖:shutterstock)

這起意外引起當局高度警戒，包含工業和信息化部在內的三個部會，已於本月初召集設有自駕計程車或自駕試點計畫的城市官員召開會議，要求地方政府進行全面自我審查，並加強安全監管以防類似事件再次發生。

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此次禁令意味著自動駕駛研發企業暫時無法擴增車隊規模、啟動新的測試計畫或進入新城市，而暫停核發的具體期限目前尚不明確。

受此利空消息影響，百度股價週三 (29 日) 在港股盤中一度重挫 3.9%，競爭對手小馬智行(02026-HK) 與文遠知行 (00800-HK) 的跌幅也約在 2% 左右。

東吳證券分析指出，自駕產業預計到 2030 年產值將達 831 億人民幣（約 122 億美元），目前中國企業正與美國 Alphabet 旗下的 Waymo 激烈競爭全球領先地位，此次喊停無疑為這條高速賽道澆了一盆冷水。

事實上，這並非監管機構首次因百度的事故而暫停核發執照。回顧 3 月 31 日的武漢事件，據媒體報導，當時有多達 100 輛「蘿蔔快跑」自駕車在街頭熄火。當地警方初步研判可能是系統故障，但百度尚未提出正式說明。

目前，百度在武漢的營運已因地方政府調查而中止。

其他同業方面，小馬智行表示其在北上廣深的服務維持正常，長沙與杭州的部署計畫亦按時推進；文遠知行則表態支持當局提升安全標準的努力，目前營運未受干擾。

這次停發處分主要針對等級四（L4）高度自動駕駛技術，即車輛在多數情況下無需人類介入。北京當局目前面臨兩難，一方面必須應對大眾對於 AI 取代勞動力導致失業的恐慌與安全疑慮，另一方面則急於在與美國的科技競賽中扶植本土自駕技術。