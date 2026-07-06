鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-06 18:39

國際金融圈上週掀巨頭風暴，包含 Visa、Mastercard、Stripe、Coinbase、BlackRock 等 140 多家金融與科技巨頭，共同推出名為 Open USD 的美元穩定幣，預計今年上線。這波國際巨頭集中穩定幣發行端，但實際應用場景是跨境匯款。過去跨境匯款在資金真正落地轉換為當地貨幣的最後一哩路，而區塊鏈科技公司奧丁丁集團宣布開通印度盧比的直接支付通道，恰好瞄準了這個痛點，成為搶佔全球跨境支付市場的關鍵切入點。

美元穩定幣掀巨頭大戰！迎戰Open USD 奧丁丁強攻印度8600億美元出口支付版圖。（圖：shutterstock）

區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc. （OWLS-US）旗下營運品牌奧丁丁集團，7/1 宣布將以亞洲市場為核心的跨境穩定幣支付基礎建設服務商 Saber Money 整合至旗下穩定幣支付基礎建設 OwlPay Harbor 。這項合作不僅為 OwlPay Harbor 開啟了歐元區與英國的收付款通道，讓客戶得以在當地直接以歐元及英鎊進行收付，更重要的是打通了直接結算至印度的盧比付款通道，成為奧丁丁此次夥伴整合的核心策略 。

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透過與 Saber Money 的整合，OwlPay Harbor 無須在印度當地親作建置支付通道，就能將業務版圖延伸至全球規模最大的跨境支付市場之一 。統計顯示，印度在截至 2026 年 3 月的財政年度中，商品與服務出口額創下 8600 億美元的歷史新高 。這些資金流主要來自全球企業向印度軟體公司、製造商及服務供應商支付的款項，而 OwlPay Harbor 正是專為結算這類企業級跨境支付而打造 。

過去透過傳統的代理銀行網路將資金匯入印度等市場，通常耗時且費用高昂 。根據世界銀行指出，一筆 200 美元的跨境匯款，平均手續費成本約 6.5%，是聯合國永續發展目標所設定 3% 目標的兩倍以上 。此次整合完成後，奧丁丁的企業客戶可直接透過 OwlPay Harbor 發起支付，並由 Saber Money 及其授權銀行夥伴負責在當地以印度盧比近乎即時完成結算，取代過去由多個中間機構層層串接的代理銀行鏈，改以單一且合規的結算通道完成付款 。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，跨境支付正出現結構性的轉變，企業在引導資金流向時，仰賴的不再是個別的銀行關係，而是轉向合規的基礎建設來進行交易 。建構 OwlPay Harbor 的初衷正是要扮演這個角色，印度市場就是一個絕佳試金石，開闢如此龐大的市場，是將基礎建設轉化為企業日常結算方式的關鍵一步 。

事實上，兩家公司在合規穩定幣結算的架構中各司其職且角色互補。Saber Money 在 2026 年 1 月已宣布加入美元穩定幣發行商 Circle 旗下的全球穩定幣支付網絡 Circle Payments Network 並擔任受益金融機構，作為資金結算的終點站；而奧丁丁則以發起金融機構的身分參與該網絡，協助企業發起跨境支付 。Saber Money 由 Mudrex Inc. 提供技術支援，背後投資陣容包含矽谷知名新創加速器 Y Combinator、Nexus Venture Partners 與 QED Investors 。

奧丁丁強調，2026 年為其基礎建設開始轉化為實際客戶關係與營收的關鍵年，開通印度市場為企業支付資金流新增了重要的結算通道 。隨著奧丁丁啟用更多支付通道，以及更多企業資金流逐步遷移至該平台，預期相關的營收機會將隨時間推移逐步累積 。