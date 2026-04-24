鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-24 14:56

台灣大 (3045-TW) 蘋果 (AAPL-US)Mac 系列今 (24) 日全面開賣，個人用戶事業商務長林東閔表示，隨著 Mac 系列開賣，加上已有的 iPhone 產品，看好行動服務營收與銷貨收入將有感成長。

台灣大正式於 myfone 直營門市與 myfone 網路門市、客服、企業事業單位、momo 購物網開賣 Mac 系列產品，涵蓋 MacBook Neo、 MacBook Air、MacBook Pro、Mac mini 等機種與原廠配件。

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林東閔指出，行動服務營收與銷貨收入的成長動能與蘋果產品息息相關，以 iPhone 為例，每年銷售幾十萬支，而 Mac 雖然不是幾十萬台，不過也不會是幾百、幾千台，因此看好在 Mac 系列產品加入後，將顯著推升行動服務營收及銷貨收入顯著成長。

針對未來通路市占率目標，林東閔則說，現在台灣大 Mac 通路市占率為零，認為從零到一是最難的，將一步一腳印提高市占率。

台灣大也推出相關資費，搭配 5G 月租 1399 元專案，可 0 元帶走 MacBook Neo 或 Mac mini。此外，也同步推出全新專案，月租 1599 專案，升級可享 5G 熱點分享吃到飽。

至於到貨狀況，林東閔指出，今天全台多數通路皆無現貨，而台灣大通路則有現貨可購買，不過也坦言首波到貨的產品很快會售罄，後續將積極補貨。他並指出，現階段因供貨相對吃緊，因此銷售模式以搭配資費為優先，若後續貨況充裕，也會開放空機販售。