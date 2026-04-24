鉅亨網記者劉玟妤 台北
台灣大 (3045-TW) 蘋果 (AAPL-US)Mac 系列今 (24) 日全面開賣，個人用戶事業商務長林東閔表示，隨著 Mac 系列開賣，加上已有的 iPhone 產品，看好行動服務營收與銷貨收入將有感成長。
台灣大正式於 myfone 直營門市與 myfone 網路門市、客服、企業事業單位、momo 購物網開賣 Mac 系列產品，涵蓋 MacBook Neo、 MacBook Air、MacBook Pro、Mac mini 等機種與原廠配件。
林東閔指出，行動服務營收與銷貨收入的成長動能與蘋果產品息息相關，以 iPhone 為例，每年銷售幾十萬支，而 Mac 雖然不是幾十萬台，不過也不會是幾百、幾千台，因此看好在 Mac 系列產品加入後，將顯著推升行動服務營收及銷貨收入顯著成長。
針對未來通路市占率目標，林東閔則說，現在台灣大 Mac 通路市占率為零，認為從零到一是最難的，將一步一腳印提高市占率。
台灣大也推出相關資費，搭配 5G 月租 1399 元專案，可 0 元帶走 MacBook Neo 或 Mac mini。此外，也同步推出全新專案，月租 1599 專案，升級可享 5G 熱點分享吃到飽。
至於到貨狀況，林東閔指出，今天全台多數通路皆無現貨，而台灣大通路則有現貨可購買，不過也坦言首波到貨的產品很快會售罄，後續將積極補貨。他並指出，現階段因供貨相對吃緊，因此銷售模式以搭配資費為優先，若後續貨況充裕，也會開放空機販售。
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