鉅亨網記者劉玟妤 台北
電信三雄今 (10) 日公告最新營收，中華電信 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW)3 月營收年對年皆成長，而台灣大第一季每股純益 1.37 元，高於中華電信的 1.3 元，以及遠傳的 1.03 元，登第一季獲利王。
中華電信 3 月營收 207.9 億元，月增 10.6%，年增 7.55%；EBITDA 76.5 億元，月減 2.5%，年增 3.24%；稅後純益 33.2 億元，月減 2.9%，年增 4.73%，每股純益 0.42 元。
中華電信第一季營收 599.9 億元，季減 8.61%，年增 7.49%；EBITDA 233 億元，季增 8.12%，年增 3.42%；稅後純益 101.1 億元，季增 8.83%，年增 3.16%，每股純益 1.3 元。
中華電信指出，3 月營收創歷史同期新高，主要來自資通訊業務持續擴張、電信核心業務表現穩健，以及銷貨收入成長挹注。其中，受惠三星 Galaxy S26 系列新機上市帶動銷售成長，以及蘋果手機持續熱銷，加上子公司精測訂單增加，推升銷貨收入，帶動營收表現。
資通訊業務上，3 月營收年增近 8%，主要來自政府大型網路維運專案、美國子公司建廠專案，以及 IDC 機房建置案陸續完工交付，帶動專案行收入顯著成長，整體利潤率同樣年增。
電信核心業務方面，行動服務營收年增 5.2%，主要受惠 5G 升速客戶數持續增加，帶動月租型收入穩步提升；同時，漫遊業務與企業簡訊業務皆年增，加上 3 月 WBC 世界棒球經典賽轉播帶動收視需求，推升行動加值服務營收年增雙位數，也是推升行動服務營收表現亮眼的原因之一。
固網寬頻業務部分，3 月 300Mbps 以上的高速寬頻用戶數年增 12.9%，帶動固網寬頻營收年增 3.2%。
台灣大 3 月營收 171.1 億元，月增 10.2%，年增 5.75%；EBITDA 38.97 億元，月增 8.7%，年增 11.53%；稅後純益 15 億元，月增 21%，年增 20.97%，每股純益 0.49 元。
台灣大第一季營收 497.8 億元，季減 12.33%，年增 3.34%；EBITDA 113.54 億元，季減 0.4%，年增 7.58%；稅後純益 41.5 億元，季增 6.96%，年增 13.39%，每股純益 1.37 元。
台灣大指出，三大成長引擎動能延續，Telco 電信本業方面，智慧型手機月租用戶 ARPU 穩健成長，行動服務營收年增 3.8%，家戶事業年增 16%；Telco + 企業電信事業則受惠 AICT 專案與 AIDC 等動能貢獻，營收年增雙位數；Telco+Tech 科技電信事業部分，momo 營收年增，帶動品牌電商業務顯著成長。
遠傳 3 月營收 91.36 億元，月增 1.5%，年增 3.64%；EBITDA 33.7 億元，月增 1.6%，年增 4.56%；稅後純益 12.4 億元，月增 5.1%，年增 12.93%，每股純益 0.34 元。
遠傳第一季營收 278.05 億元，季減 14.93%，年增 6.76%；EBITDA 100.76 億元，季增 2.59%，年增 6.34%；稅後純益 37.08 億元，季增 1.12%，年增 14.4%，每股純益 1.03 元。
遠傳表示，3 月行動通訊業務動能穩健，在 iPhone 17e 與三星旗艦機等春季新機上市帶動下，推升用戶持續升級 5G，月租型用戶 5G 滲透率攀升至 48.4%，月租型用戶每月平均貢獻度 (ARPU) 穩健上揚，帶動行動服務營收達 53.02 億元，年增 3.2%。
遠傳進一步提到，3 月數位生活服務表現同樣亮眼，遠傳 friDay 影音、帳單代收及「遠傳手護網」等業務延續雙位數年增成長力道。
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