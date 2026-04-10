中華電信

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資通訊業務上，3 月營收年增近 8%，主要來自政府大型網路維運專案、美國子公司建廠專案，以及 IDC 機房建置案陸續完工交付，帶動專案行收入顯著成長，整體利潤率同樣年增。

電信核心業務方面，行動服務營收年增 5.2%，主要受惠 5G 升速客戶數持續增加，帶動月租型收入穩步提升；同時，漫遊業務與企業簡訊業務皆年增，加上 3 月 WBC 世界棒球經典賽轉播帶動收視需求，推升行動加值服務營收年增雙位數，也是推升行動服務營收表現亮眼的原因之一。

固網寬頻業務部分，3 月 300Mbps 以上的高速寬頻用戶數年增 12.9%，帶動固網寬頻營收年增 3.2%。

台灣大

遠傳

遠傳表示，3 月行動通訊業務動能穩健，在 iPhone 17e 與三星旗艦機等春季新機上市帶動下，推升用戶持續升級 5G，月租型用戶 5G 滲透率攀升至 48.4%，月租型用戶每月平均貢獻度 (ARPU) 穩健上揚，帶動行動服務營收達 53.02 億元，年增 3.2%。