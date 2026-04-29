鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-29 14:41

泓德能源 (6873-TW) 持續推動永續發展，從公司治理、員工參與到供應鏈合作，將永續行動落實於企業日常，並延伸至更多外部夥伴。泓德能源在 2025 年攜手 21 家核心供應商共同投入永續行動，累計永續響應資金超過新台幣 800 萬元，將企業資源轉化為支持環境、社會與下一代的具體力量，並於 2026 年持續串聯內外部夥伴，展現推動永續共好的行動力。

內部推動方面，泓德能源持續強化永續治理與員工參與，將永續從制度要求轉化為同仁能理解並參與的日常實踐。透過環境教育、永續相關線上課程、永續電子報、愛心書、二手衣物與物資循環等活動，提升員工對永續議題的認識與行動感。

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泓德能源同時定期舉辦「一仕茶水間」，由董事長、總經理率高階管理團隊，與各部門同仁面對面交流，傾聽組織內部對工作、文化與永續推動的想法。此外，泓德能源也導入永續點數、公益假等制度設計，鼓勵同仁將公益參與、資源循環與環境行動融入工作與生活，讓永續逐步成為組織文化的一部分。

外部推動方面，泓德能源持續攜手供應鏈夥伴參與永續行動，並與長期關注公益、環境與人才培育的組織合作，讓永續影響力從企業延伸至產業鏈。2025 年，泓德能源共串聯 21 家核心供應商，投入環境修復與碳吸存、生物多樣性與社區韌性、醫療與偏鄉健康、教育文化與青年發展等多元面向，涵蓋森林復育、綠色碳公益、社區健康據點、體育人才培育及藝文推廣等專案。

此次響應永續行動的供應商包含士林電機、興安營造、新壬營造、新士佶工程、鈞強工程、海陽光電、東巍消防工程、環台水泥、台一國際、宏于電機、華城電機、薄荷純電、老虎清潔、長檍電機、太平洋電線電纜、宏泰電工、堡順實業、大亞電線電纜與凱煬太陽能等。