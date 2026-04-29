鉅亨網編輯林羿君 2026-04-29 13:50

港交所公布第一季獲利創下歷史新高，受惠於首次公開募股（IPO）熱潮及強勁的交易量，進一步鞏固其作為全球頂尖募資市場的地位。

港交所週三 (29 日) 發布的財報顯示，截至 3 月止的三個月內，淨利年增 27% 至 52 億港元（約 6.68 億美元），優於《彭博》綜合 6 位分析師預估的 46 億港元，核心收入則成長 22% 來到 77 億港元。

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這家亞洲證券交易所正迎來歷史性的成長浪潮，不僅創下有史以來最繁忙的「最強 1 月」新股掛牌紀錄，第一季共有 40 家企業完成 IPO，募資總額達 1104 億港元，較去年同期激增近 6 倍，使香港位居全球資本募集市場的首選。

市場交易方面，平均每日股票成交額年增 13%。滬深港通業務收入則因北向交易量創新高，大增 44% 至 14 億港元。

港交所指出，這項成長主要受全球投資人分散配置需求推動，以及中國大陸科技創新與市場改革持續具備吸引力所帶動。

行政總裁陳翊庭在聲明中表示，香港初級市場動能依然穩健，憑藉著眾多高品質企業組成的上市申請排隊名單，香港將維持其領先的 IPO 樞紐地位，並突顯其作為創新及高成長產業首選籌資平台的角色。

與此同時，交易所近期也加強監管力道，針對處理大量上市申請但品質粗糙的券商進行嚴厲抨擊。

此外，鑑於先前境外籌資熱潮引發對交易品質的疑慮，中國官方也已採取措施限制部分企業赴港上市。