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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估上修至66.85元，預估目標價為4550元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對精測(6510-TW)做出2026年EPS預估：中位數由66.5元上修至66.85元，其中最高估值69.26元，最低估值46.35元，預估目標價為4550元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年
最高值69.26(69.26)123.54
最低值46.35(46.35)61.43
平均值63.64(63.26)106.93
中位數66.85(66.5)114.28

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年
最高值8,589,00012,883,000
最低值6,008,0007,209,000
平均值7,524,50011,307,790
中位數7,640,00012,037,500

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS997,181509,71232,601770,620
營業收入
(單位：新台幣千元)		4,806,0133,604,6742,884,4424,388,507

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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