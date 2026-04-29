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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對群聯(8299-TW)做出2026年EPS預估：中位數由169.49元上修至171.59元，其中最高估值253.38元，最低估值102元，預估目標價為2410元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|253.38(253.38)
|227.9
|178.79
|最低值
|102(102)
|90.35
|178.79
|平均值
|180.58(178.05)
|136.45
|178.79
|中位數
|171.59(169.49)
|119.42
|178.79
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|207,859,000
|255,915,000
|239,588,560
|最低值
|136,511,940
|120,949,000
|239,588,560
|平均值
|169,868,660
|181,130,240
|239,588,560
|中位數
|169,657,500
|167,684,110
|239,588,560
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|8,739,178
|7,953,206
|3,624,428
|5,401,146
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|72,664,091
|58,935,513
|48,221,630
|60,256,142
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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