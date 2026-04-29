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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至35.94元，預估目標價為1655元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對致茂(2360-TW)做出2026年EPS預估：中位數由34.16元上修至35.94元，其中最高估值47.56元，最低估值27.08元，預估目標價為1655元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值47.56(47.56)69.1573.52
最低值27.08(27.08)33.256.44
平均值36.59(35.59)50.562.02
中位數35.94(34.16)48.3760.15

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值56,085,00072,000,00082,150,000
最低值40,635,00051,120,00065,532,440
平均值46,037,38059,549,27071,763,740
中位數45,271,20057,950,00067,425,440

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS11,692,0525,264,2513,979,2475,105,824
營業收入
(單位：新台幣千元)		28,310,93521,603,83718,676,04322,067,242

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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