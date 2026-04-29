鉅亨網新聞中心 2026-04-29 10:30

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以熱門遊戲本「聯想拯救者 Y9000P」為例，原本定價約 1.2 萬 (人民幣，下同)，現已飆升至 1.8 萬，漲幅高達三分之一；即便是 1 萬元的入門級機型，如今也需加價 2000 元才能入手。

面對成本壓力，門市端直言最終只能由終端消費者買單，顯示出市場供需關係的極度緊張。

此次漲價並非單一品牌的操作，而是整條 PC 產業鏈成本上漲的集中傳導。自今年 4 月初起，漲價潮便從最核心的 CPU、記憶體、硬碟等配件，蔓延至 PCB 電路板、塑膠原料乃至包裝材料等基礎物料。

專家分析，這場推高全產業鏈成本的「完美風暴」是由多重因素疊加而成。首先，全球 AI 基礎設施的大規模建設，促使晶片廠商優先將產能供給 AI 伺服器，導致消費級處理器與記憶體晶片持續處於缺貨狀態。

此外，地緣政治因素進一步加劇了供應鏈的脆弱性。 2 月底升級的中東局勢影響了荷姆茲海峽的通航，導致半導體生產極度依賴的氦氣、鋁及原油等關鍵物資供應受阻。

業界人士透露，PCB 電路板的交付週期，已從原本的 6 週拉長至 6 個月，嚴重影響生產排程。

與以往僅影響高階遊戲玩家的局部短缺不同，本輪漲價涵蓋了所有品類的消費級筆記型電腦。從輕薄商務本到學生入門機型，一般消費者將直接感受到這股由供應鏈上游向下傳遞的巨大壓力。