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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估下修至1.96元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.07元下修至1.96元，其中最高估值2.81元，最低估值1.39元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.81(2.81)3.74.793.9
最低值1.39(1.39)1.812.32.76
平均值1.98(2.08)2.63.083.35
中位數1.96(2.07)2.563.083.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值58.65億75.46億92.02億85.70億
最低值45.52億54.44億62.95億68.32億
平均值50.82億61.72億71.23億76.62億
中位數50.58億61.10億70.65億75.83億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-4.27-1.17-0.611.562.12
營業收入18.35億13.82億18.88億29.75億45.05億

詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHOOD

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