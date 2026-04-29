鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估下修至1.96元，預估目標價為100.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.07元下修至1.96元，其中最高估值2.81元，最低估值1.39元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.81(2.81)
|3.7
|4.79
|3.9
|最低值
|1.39(1.39)
|1.81
|2.3
|2.76
|平均值
|1.98(2.08)
|2.6
|3.08
|3.35
|中位數
|1.96(2.07)
|2.56
|3.08
|3.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|58.65億
|75.46億
|92.02億
|85.70億
|最低值
|45.52億
|54.44億
|62.95億
|68.32億
|平均值
|50.82億
|61.72億
|71.23億
|76.62億
|中位數
|50.58億
|61.10億
|70.65億
|75.83億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-4.27
|-1.17
|-0.61
|1.56
|2.12
|營業收入
|18.35億
|13.82億
|18.88億
|29.75億
|45.05億
詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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