鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-05-04 04:10

這款長焦鏡頭售價不到 2 萬元，清清日常使用率並不高，但一到音樂節、演唱會就成了剛需。「買不如租劃算，跨城追演出不用自己背過去，用完還能就地歸還，輕便又省事。」

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據《中國新聞周刊》報導，清清不是個例。

在線租用消費服務平台人人租的數據顯示，今年五一節前平台預租訂單較去年同期激增 58%，全景相機、運動相機、無人機、長焦鏡頭等熱門品類訂單量較去年大幅增長，其中全景相機暴增 167%；超過九成訂單租期在 7 天內；95 後、00 後貢獻 88% 以上訂單。

從買買買到租租租，為什麼這屆年輕人不愛擁有了？

近年來「一場演唱會帶火一座城」的現象，不僅點燃了手機市場的長焦影像賽道，也帶火了演唱會租機這門生意。

如今人們憑藉支付寶芝麻信用分或微信支付分，花上幾十元到百餘元，就能租到一台性能不錯的長焦影像手機，並可根據自身使用需求，選擇短租、長租、續租或者購買等方式。

由於租用的邊際成本更低，不少消費者轉向「以租代買」。人人租平台業務相關負責人表示，「演唱會場景下主要以都市白領、大學生為主，女性居多。有些用戶可能買不到前排票，只能坐在『山頂』位置。通過租用平台，他們可以租到一個符合預期需求的設備，清晰拍攝到偶像。」

這種消費場景已不侷限於演唱會，還延伸到旅行、職場、創業、家庭等領域。自由職業者、輕資產創業者便是典型群體之一。

以從事影片剪輯的自由職業者為例，若臨時需要高性能設備，購買一套 Apple Mac Studio 需要花費兩到三萬元，高配甚至五六萬元，項目收入可能不足以吸收購買設備成本。

但按項目周期租用，自由職業者在項目結束後即可歸還，僅佔用少量資金。

因此，對以輕資產模式營運的個體而言，租用不僅是一種消費選擇，更是一種生存策略，不用背負固定資產的資金壓力。

人人租平台的數據也可佐證趨勢。目前平台註冊用戶超過 6,000 萬。按照場景劃分，排名前三的需求依次是出遊攝影設備租用、辦公電腦租用和演唱會租機。

租用時間上呈現出明顯波動性，4 月至 10 月、12 月至次年春節為高峰期，尤以節假日期間的增幅最為顯著。

此外，不同品類之間，租期也存在較大差異：相機租期多在 7 天以內，電腦以 30 天或 90 天短租為主；手機則更為靈活，用於演唱會拍攝的租期通常為 1 到 3 天，臨時備用或短期工作機租期多在 3 個月內。

從「重佔有」到「重使用」，年輕人的消費觀念正在發生深刻轉變。《2025 有意思生活方式報告》的數據顯示，在消費過程中，77.7% 受訪者最看重「是不是自己真正所需」，會判斷個人需求、衡量長期價值，而非輕易被低價或潮流驅動。