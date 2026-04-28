鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑞達(TER-US)EPS預估上修至6.7元，預估目標價為376.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對泰瑞達(TER-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.51元上修至6.7元，其中最高估值9.07元，最低估值5.51元，預估目標價為376.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.07(9.07)
|14.05
|18.35
|最低值
|5.51(5.51)
|6.75
|8.6
|平均值
|6.7(6.65)
|9.24
|12.16
|中位數
|6.7(6.51)
|9.05
|10.64
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|51.64億
|68.14億
|81.00億
|最低值
|38.65億
|43.45億
|52.80億
|平均值
|43.36億
|53.07億
|64.75億
|中位數
|42.75億
|50.19億
|60.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.53
|4.22
|2.73
|3.32
|3.47
|營業收入
|37.03億
|31.55億
|26.71億
|28.16億
|31.89億
詳細資訊請看美股內頁：
泰瑞達(TER-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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