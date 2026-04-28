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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑞達(TER-US)EPS預估上修至6.7元，預估目標價為376.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對泰瑞達(TER-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.51元上修至6.7元，其中最高估值9.07元，最低估值5.51元，預估目標價為376.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值9.07(9.07)14.0518.35
最低值5.51(5.51)6.758.6
平均值6.7(6.65)9.2412.16
中位數6.7(6.51)9.0510.64

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值51.64億68.14億81.00億
最低值38.65億43.45億52.80億
平均值43.36億53.07億64.75億
中位數42.75億50.19億60.93億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.534.222.733.323.47
營業收入37.03億31.55億26.71億28.16億31.89億

詳細資訊請看美股內頁：
泰瑞達(TER-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSTER

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